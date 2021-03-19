Ахметов: наслышан, что случилось в Мариборе в 2009 году. Надеюсь, это не повторится

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов рассказал о задачах национальной команды на ближайшие матчи.



«У нас задача выходить на каждый матч и побеждать, так что к каждому матчу нужно отнестись ответственно. Наслышан, что случилось в Мариборе в 2009 году. Надеюсь, это не повторится», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.



Напомним, в ответном матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Россией нападающий Златко Дедич забил гол и добыл победу для сборной Словении (1:0). Эта победа вывела словенцев на мундиаль.



В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.