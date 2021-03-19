В молодёжной сборной России сообщили, что заявка на ЧЕ-2021 является окончательной

Пресс-атташе молодёжной сборной России Артём Загуменнов рассказал о том, что заявка национальной команды на ЧЕ-2021 является окончательной.



«Сообщаем, что в УЕФА существует жёсткая процедура заявки игроков на финальный турнир. Неделю назад обнародованная заявка из 23 игроков отправлена в УЕФА и является окончательной. В связи с этим сообщаем, что можно производить замену из расширенного списка исключительно до старта первой игры при наличии травмы игрока, любой другой повод для замен игроков исключён», — сообщили в пресс-службе молодёжной сборной России корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

Объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы