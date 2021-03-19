CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче со Швейцарией

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил об итогах рассмотрения апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение присудить сборной техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.
Панель судей приняла решение отклонить апелляцию украинской стороны и оставить решение о техническом поражении в силе. По мнению представителей CAS, УЕФА интерпретировал правила верно.
Напомним, матч был отменён из-за вспышки коронавируса в украинской команде. 17 ноября 2020 года тесты футболистов сборной Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат. 25 ноября УЕФА присудил Украине техническое поражение со счётом 0:3, из-за чего команда не смогла сохранить место в лиге А и опустилась в лигу В.
- 21 марта 2021
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