Уткин: Калинин — играющий в футбол гопник. Его слова рассмотреть бы комитету по этике

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на конфликт в прямом эфире между комментатором Александром Неценко и защитником «Урала» Игорем Калининым в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:5).



Напомним, футболист агрессивно отреагировал на один из вопросов журналиста и быстро покинул флеш-зону для интервью. Позднее Неценко сообщил, что после игры уладил недопонимание с Калининым.



«Об инциденте между комментатором Неценко и играющим в футбол гопником Игорем Калининым. Инцидент на матче «Спартак» — «Урал»: Неценко как-то не так задал вопрос, Калинин обиделся, потом Неценко извинился, Калинин извинения принял и потом сказал, что если б это случилось во дворе, он бы Неценко «дал в рожу» (это цитата). Я уже говорил, что это офигенский способ принять извинения. Это РПЛ, а не двор. Хочешь как во дворе — так и играй во дворе, тут об этом никто не пожалеет.



Я добавлю, что фразу из вопроса Неценко использовали в текстах и заголовках практически все сайты, писавшие о матче. Это известный мем про «выкрученные позвонки» — так вообще говорят в футбольном мире про крутые финты, тут нет ничего обидного. Во всяком случае за пределами того двора, где формировалась незамысловатая личность Калинина. Слова которого неплохо бы рассмотреть комитету по этике РФС, раз уж он существует», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Комментатор Неценко рассказал о скандальном интервью с Калининым