Министр спорта Матыцин: наши футболисты пока не соответствуют международным стандартам

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением об уровне российских футболистов в настоящее время.



«Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши спортсмены и футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам. Здесь, в Российской Федерации, должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него — система отбора. Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать», — сказал Матыцин в эфире программы «Специальный гость» на RTVI.



В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

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