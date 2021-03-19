Червиченко: если ставят такие пенальти, может Соболева хотят сделать лучшим бомбардиром

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (5:1).
«Что касается судейства, единственное, я не понял эпизод на 10-й минуте, когда Соболев ударил по лицу игроку «Урала» — почему не последовало карточки? А так, нормальное домашнее судейство. Все несложные моменты в пользу хозяев поля – это нормально. Ещё непонятна новая трактовка правил: оказывается, Промеса нельзя трогать сзади ниже ватерлинии — за это можно пенальти получить. Имею в виду одиннадцатиметровый на 96-й минуте. Кроме этого, другого нарушения я не разглядел. Если такие ставят, то даже не знаю, может Соболева хотят сделать лучшим бомбардиром. Ну хоть кто-то у нас хорошо пенальти бьёт. А то пенальти в исполнении Дзюбы – очень тоскливое зрелище.
Что касается одиннадцатиметрового в ворота «Спартака», то трактовки мяча, который попадает в руку или плечо в штрафной, я вообще понять не могу. Кому-то ставят, кому-то нет. Даже давняя трактовка, когда при простом касании мяча рукой в штрафной ставили пенальти, и то более логичная», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 21 марта 2021
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