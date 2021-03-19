Сёмин отреагировал на новость, что Зобнин пропустит матчи сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о проблеме сборной России, оставшейся без полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Футболист получил травму и пропустит 10 дней.
«Зобнин — это, конечно, потеря для нашей сборной. Он основной, ведущий игрок «Спартака» и нашей сборной, способен играть на многих позициях. Черчесову нужно серьёзно думать о его замене. Рома — тот игрок, который стабильно играл в стартовом составе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В предстоящую международную паузу сборной предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
Подробный рассказ о тренировке и фотографии с места — в посте корреспондента «Чемпионата» Евгения Маркова.
- 21 марта 2021
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