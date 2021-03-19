Сергей Силкин: «Динамо» в этом сезоне способно попасть в тройку

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).



«Динамо» сейчас играет в такой футбол, что если команда соперника не готова функционально, то ей очень сложно с ними играть. Несмотря на то что москвичи по ходу матча проигрывали 0:2, тренер сделал ставку на атаку, поменял защитников и выпустил игроков атаки. Команда смогла быстро забить первый мяч и дожать «Краснодар». На поле вышел молодой парень Тюкавин, и удалось победить.



Команда до конца билась и победила. Это говорит о том, что игроки собраны неравнодушные, что они хотят побеждать. Плюс видна тренерская рука. Заметно, что настроение в коллективе хорошее. Самое главное, что радует – на поле выходит много молодых россиян.



Попасть в тройку. Не важно, кого они потеснят, я сужу по футболу, в который они играют. Они мне импонируют. Понятно, что где-то набивают шишки, как в игре со «Спартаком». Но ребята набираются опыта. У команды неплохие перспективы. Если будут играть в такой футбол, то будут набирать очки. Мы же видим, что игроки не сдаются. Понятно, что у «Краснодара» сейчас не самые простые времена, но динамовцы играли на выезде, проигрывали и, тем не менее, добились победы», — цитирует Силкина «Советский спорт».

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