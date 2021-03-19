Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» вернул домой подростка, автостопом приехавшего в Москву на матч со «Спартаком»

«Урал» вернул домой подростка, автостопом приехавшего в Москву на матч со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о развязке истории с 16-летним болельщиком команды Фаддеем Стебаевым, который без разрешения родителей отправился на выездной матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:5).

«Всё хорошо, Фаддей долетел с нами до Екатеринбурга. Как появилась идея взять его с собой? Да не было никакой идеи. В среду мне позвонили, сказали, что ребёнок уехал автостопом в Москву. Дал задание сотрудникам по работе с болельщиками, они его оперативно нашли. Созвонились с мамой, договорились, что возьмём его с собой обратно в Екатеринбург.

Я с ним разговаривал, сказал: «Нельзя так поступать, ты должен думать о родителях». Позитивный парень. Он вроде как всё понял. С одной стороны, хорошо, что парень любит футбол, сам добрался до Москвы и посмотрел игру. С другой — нельзя так подставлять родителей», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Сердце ёкало при виде полиции». Школьник с Урала автостопом приехал на «Спартак»
Как добраться из Екатеринбурга в Москву, не потратив ни рубля.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021