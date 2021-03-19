Фоменко: Игнатьеву и Шапи по молодёжке было выдано много авансов, может, это их и сгубило

Тренер «Сочи» Олег Фоменко объяснил причины игрового кризиса нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева и форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
«Не знаю, куда Ваня может поехать, но ему просто нужно много работать. Ваня, как и Шапи, выпускник 1999 года. Ему и Шапи по молодёжке было выдано много авансов, может, это их и сгубило.
Игнатьева, можно сказать, сгубили медные трубы. Нужно соревноваться каждый день — не с кем-то, а с самим собой. Как вернуться? Нужен авторитет, который тебя убедит, если ты сам не способен понять, что тебе нужно пахать. Иной раз же проще походить и ничего не делать, а тренировки — это добровольное насилие над собой. Тот же Роналду — тренируется, тренируется и тренируется как сумасшедший. И всегда находится на пике, даже в своём возрасте. Он лучший — не потому, что сидит, а потому, что пашет», — цитирует Фоменко «Матч ТВ».
- 21 марта 2021
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