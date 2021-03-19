Кутепов: этой зимой ко мне был реальный интерес из Турции

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о трансферных предложениях, которые поступали ему в последнее время.
«Со «Спартаком» у меня ещё больше года контракта. И летом 2020-го, и в это трансферное окно клуб дал понять, что никуда меня отпустит. Хотя интерес ко мне был – этой зимой самый реальный из Турции, когда были сборы в Дубае. В «Газиантепе» защитник получил травму, срочно искали замену – до конца трансферного окна оставалось два дня. Переговоры в итоге не перешли в стадию конкретики, потому что и времени было мало, и игрок получил не такую серьезную травму, как казалось сначала.
Еще мне звонил Андрей Тихонов и предлагал аренду в «Астану». «Спартак» тоже был против.
Посмотрим, что будет летом, когда придёт новый тренер. Моя позиция такая: пока у меня действующий контракт, хочу играть и приносить пользу «Спартаку», но не в роли запасного. Идеи уйти из «Спартака» или уехать в любой клуб за границу у меня нет – у меня есть только идея играть», — приводит слова Кутепова Sports.ru.
- 21 марта 2021
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