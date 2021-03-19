«Рубин» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Рубин» — «Химки». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы:

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Зотов, Старфельт, Абильгор, Самошников, Костюков, Шатов, Макаров, Кварацхелия, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Могилевец, Глушаков, Мирзов, Боженов, Конате.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча «Рубин» — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).