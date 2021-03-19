«Я офигел». Максим Мухин — о дебютном вызове в сборную России

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал дебютный вызов в сборную России.

«О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.

Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, всё чётко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло», — приводит слова Мухина Metaratings.ru.

Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.