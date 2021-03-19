«Я офигел». Максим Мухин — о дебютном вызове в сборную России
19-летний полузащитник московского «Локомотива» Максим Мухин прокомментировал дебютный вызов в сборную России.
«О вызове узнал 2 часа назад. Быстро собрал вещи, скоро вылетаю в аэропорт. Очень обрадовался, это было неожиданно. Я готовил себе еду, а тут вызов в сборную. Я офигел. Звонок был от нашего врача, который работает в клубе, а сейчас в сборной.
Потом он передал трубку Станиславу Саламовичу и сказал, что я вызван в национальную сборную. Еду не уронил, всё чётко ответил. Родители, как и я, в диком шоке, что так вышло», — приводит слова Мухина Metaratings.ru.
Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.
Лунёв и Мухин вызваны в сборную России
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35
-
13:30
-
13:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам