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Зобнин и Крал остались в расположении «Спартака»

Зобнин и Крал остались в расположении «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин (Россия) и Алекс Крал (Чехия) получили травмы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (5:1). У футболистов диагностированы мышечные повреждения бедра, сообщает официальный сайт красно-белых.

Ранее Зобнин получил вызов в сборную России на матчи с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Крал должен был отправиться в расположение сборной Чехии на игры против Эстонии (24 марта), Бельгии (27 марта) и Уэльса (30 марта).

Оба футболиста будут восстанавливаться от травм в расположении «Спартака».

Напомним, что ранее тренерский штаб сборной России вызвал вместо Романа Зобнина полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.

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