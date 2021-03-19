Зобнин и Крал остались в расположении «Спартака»

Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин (Россия) и Алекс Крал (Чехия) получили травмы в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (5:1). У футболистов диагностированы мышечные повреждения бедра, сообщает официальный сайт красно-белых.



Ранее Зобнин получил вызов в сборную России на матчи с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Крал должен был отправиться в расположение сборной Чехии на игры против Эстонии (24 марта), Бельгии (27 марта) и Уэльса (30 марта).



Оба футболиста будут восстанавливаться от травм в расположении «Спартака».



Напомним, что ранее тренерский штаб сборной России вызвал вместо Романа Зобнина полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.