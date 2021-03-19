Мостовой – о ситуации с Головиным: не надо ничего выдумывать, надо подчиняться закону

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал запрет «Монако» на выступление Александра Головина за сборную России в матче с национальной командой Словении.

«Немного странное решение, но тут нужно исходить из того, что другие футболисты из Франции в таком же положении. Он не один. Ничего не надо выдумывать, нужно просто подчиняться закону. Если бы это был единственный случай, тогда да. Если это относится ко всем игрокам в Лиге 1 – тогда да.

Повторюсь, ничего не надо выдумывать, всё должно идти по букве закона. Понятное дело, что для нас это потеря, даже на один матч. Помним, как мы неудачно играли. Он один из лучших игроков нашей команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.