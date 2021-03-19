Спортивный юрист рассказал, почему «Монако» не отпустил Головина в сборную

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение «Монако» не отпускать полузащитника Александра Головина в сборную России.
«Во Франции состоялась ассамблея президентов всех профессиональных футбольных клубов. Они приняли решение не отпускать игроков за пределы ЕС и европейской экономической зоны на мартовские матчи. В случае, если футболиста вызывают и он согласен, клуб не имеет права его не отпускать по регламенту ФИФА. Но с этого февраля ФИФА выпустила циркуляр № 1749, где сказано, что действия этих норм временно приостанавливается. Клуб может не отпустить футболиста в случае, если существует обязательный карантин или самоизоляция, как минимум на пять дней по прибытии игрока в место проведения матча и по возвращению в место нахождения клуба. Либо если в этих местах существуют ограничения по передвижению.
Насколько я понимаю, из-за карантина они и отказались отпускать игроков. Понятно, что в большей степени пострадают африканские страны, потому что во Франции играет огромное количество сборников из этих стран, ну и Головин, выходит, тоже. Однако клубы делают всё в соответствии с регламентом ФИФА», – сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 21 марта 2021
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