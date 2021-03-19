Масалитин: возможное назначение Олича — ни о чём. Нужно брать Люсьена Фавра

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «армейцев» Ивицы Олича.
«Возможное назначение Олича — ни о чём. Если бы у него была самостоятельная работа — это одно, но он второй тренер в своей сборной и ни на что не влияет. Главный тренер — совсем другая ответственность. Не рискнул бы назначать Олича только из-за того, что он в прошлом играл за ЦСКА.
Красич, Олич, Полич — всё это несерьёзно. Если бы Олич, например, работал в «Динамо» Загреб и вышел в 1/4 Лиги Европы — вопросов нет. У нас свои такие же тренеры сидят — Березуцкие и Игнашевич. Нужно брать Люсьена Фавра, который может поставить игру и добиться каких-то результатов. Пусть Березуцкие работают помощниками, набираются опыта», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 21 марта 2021
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