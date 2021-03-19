«Тоттенхэм» уволит Моуринью, если клуб не финиширует в топ-4 АПЛ

Португальский специалист Жозе Моуринью будет уволен с поста главного тренера «Тоттенхэм Хотспур», если клуб не завершит чемпионат в топ-4 английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail.
Наставник лондонцев находится под большим давлением после вылета команды в 1/8 финала Лиги Европы от загребского «Динамо». Сообщается, что определяющим будет итоговое место, которое «Тоттенхэм» займёт в АПЛ.
Представители «шпор» определились, что в случае отставки португальского специалиста клуб сделает предложение главному тренеру «Лейпцига» Юлиану Нагельсману.
Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «шпоры» уступили загребскому «Динамо» со счётом 0:3.
В английской Премьер-лиге после 28 туров «Тоттенхэм» набрал 45 очков и сейчас занимает восьмую строчку в таблице.
- 21 марта 2021
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