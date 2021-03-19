«Рубин» неожиданно проиграл «Химкам» на своём поле

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 1:3.

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте – полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов реализовал пенальти. Уже на 28-й минуте Павел Могилевец удвоил преимущество подмосковной команды. «Рубин» отыграл один мяч на 42-й минуте усилиями Джордже Деспотовича. Но на 75-й минуте Илья Кухарчук своим голом вернул «Химкам» комфортный перевес в два мяча. Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу гостей.

«Рубин», набрав в 23 матчах 37 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) – на 9-м месте.