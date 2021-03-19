Гвардиола поделился мнением о «Боруссии» Дортмунд — сопернике «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, по результатам которой лидер АПЛ в 1/4 финала сыграет с дортмундской «Боруссией».
«Для меня большая честь быть в числе восьми сильнейших команд Европы. В последнее время я мало наблюдал за дортмундской «Боруссией», но во время ближайшего международного перерыва у нашего тренерского штаба будет шанс наверстать упущенное. «Боруссия» — это действительно хорошая команда.
Они смогли выстоять в двухматчевом противостоянии с «Севильей», которая всегда в плей-офф является одной из сильнейших команд. Они смогли победить их. Дортмунд — неудобная команда, но так было бы со всеми.
Мы всегда стараемся сыграть хорошо в первом матче, а затем провести хорошо и второй поединок. Если мы сделаем так и в четвертьфинале, то пройдём дальше, но если оба матча лучше проведёт соперник, то именно он пройдёт в полуфинал. Нет никаких секретов, кроме этого.
У меня есть две недели, чтобы проанализировать и посмотреть некоторые из их последних матчей, а также понаблюдать, как они играют при новом тренере», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «горожан».
Первый матч «Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля в Манчестере. Ответная встреча запланирована на 13 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится либо с мюнхенской «Баварией», либо с «ПСЖ».
- 21 марта 2021
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