Заболотный установил личный рекорд по голам за сезон в РПЛ. На его счету уже 7 мячей
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный установил личный рекорд по голам за сезон в Российской Премьер-Лиге. В сезоне-2020/2021 на счету 29-летнего форварда уже 7 забитых мячей.
В сезоне-2016/2017, выступая в составе «Тосно», Заболотный забил 16 голов за сезон. Но тогда его команда играла в ФНЛ. Что касается выступлений в элитном дивизионе российского футбола, 7 голов — рекордный показатель для Антона.
Напомним, Заболотный сделал дубль в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». В этой встрече «Сочи» одержал победу со счётом 5:0. Также забивали Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.
«Сочи», набрав в 23 матчах 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) – на 16-м месте.
«Сочи» разгромил «Тамбов», Заболотный сделал дубль
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