Хосеп Гвардиола оценил состав дортмундской «Боруссии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о составе дортмундской «Боруссии» — соперника «горожан» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.
«Цифры говорят сами за себя. Эрлинг Холанд — один из лучших нападающих в мире в своём возрасте. Я видел несколько обзоров матчей «шмелей», основные моменты и статистические показатели в Лиге чемпионов и могу сказать, что это всё впечатляет. Я знаю класс этого вундеркинда, все знают.
У дортмундской «Боруссии» в составе много молодых качественных игроков. Они инвестируют в молодёжь, платят хорошую зарплату и самим футболистам, и их агентам. У них очень качественная селекция», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «горожан».
Первый матч «Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля в Манчестере. Ответная встреча запланирована на 13 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится либо с мюнхенской «Баварией», либо с «ПСЖ».
- 21 марта 2021
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