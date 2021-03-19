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Хосеп Гвардиола оценил состав дортмундской «Боруссии»

Хосеп Гвардиола оценил состав дортмундской «Боруссии»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о составе дортмундской «Боруссии» — соперника «горожан» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Цифры говорят сами за себя. Эрлинг Холанд — один из лучших нападающих в мире в своём возрасте. Я видел несколько обзоров матчей «шмелей», основные моменты и статистические показатели в Лиге чемпионов и могу сказать, что это всё впечатляет. Я знаю класс этого вундеркинда, все знают.

У дортмундской «Боруссии» в составе много молодых качественных игроков. Они инвестируют в молодёжь, платят хорошую зарплату и самим футболистам, и их агентам. У них очень качественная селекция», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «горожан».

Первый матч «Манчестер Сити» — «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля в Манчестере. Ответная встреча запланирована на 13 апреля. Победитель этой пары в полуфинале встретится либо с мюнхенской «Баварией», либо с «ПСЖ».

Гвардиола поделился мнением о «Боруссии» Дортмунд — сопернике «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ
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