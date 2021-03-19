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Тренеру, лишившему девственности 14-летнюю футболистку, запретили работать

Тренеру, лишившему девственности 14-летнюю футболистку, запретили работать
Футбол / Прочие турниры 0
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Дисциплинарная комиссия Футбольного союза Эстонии наложила запрет Жетулио Аурелио Фредо на тренерскую деятельность.

«Мы благодарим всех, кто сотрудничал с нами в дисциплинарном производстве. Ваша смелость этого заслуживает. Помимо того, что ранее сообщалось в прессе, мы собрали важную дополнительную информацию, в том числе за тот период, который сейчас изучает прокуратура, то есть до 2019 года. Мы не раскроем информацию в целях защиты конфиденциальности лиц.

Подчеркнём, что разбирательство проводилось согласно правилам Эстонского футбольного союза, в ходе которого у всех сторон была возможность представить свою позицию. Конечно, Футбольный союз как спортивная организация рассматривал нарушения с точки зрения этики, и совсем другое дело – расследование полиции, где проверяется соблюдение законов», – цитирует Дисциплинарную комиссию Футбольный союз Эстонии.

«Решение было основано на разделах 4.1 Дисциплинарного регламента Футбольного союза, в котором говорится, что «люди обязуются действовать в соответствии с принципами лояльности, честности, спортивного поведения и этики», и 4.3.7, в котором говорится об общих хороших нормах поведения и стандартах. Дисциплинарная комиссия также обнаружила противоречие в поведении тренера с Кодексом этики тренеров и отметила, что Жетулио Аурелио Фредо делал в прессе заявления, которые вредят репутации футбола», – сообщает Футбольный союз Эстонии.

Напомним, что ранее бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо обвинили в изнасиловании.

В Эстонии бразильского тренера обвинили в изнасиловании. Клуб встал на его защиту
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