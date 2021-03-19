Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фулхэм» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

«Фулхэм» — «Лидс Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Лидс Юнайтед» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Фулхэм»: Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Андерсен, Айна, Лемина, Рид, Замбо-Ангисса, Кавалейру, Лукман, Майя.

Запасные: Фабри, Джо Брайен, Конголо, Тете, Гектор, Рим, Лофтус-Чик, Митрович.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Стрёйк, Даллас, Льоренте, Алиоски, Филлипс, Рафаэл, Робертс, Харрисон, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Берарди, Кох, Дженкинс, Поведа, Клих, Шаклтон, Джелхардт, Элдер Кошта.

Лондонский «Фулхэм» в 29 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Павлины» (36) — на 12-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.

В первом круге турнира «Лидс Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 4:3. Встреча состоялась 19 сентября 2020 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021