Роджерс: возможно, «Лестер» не самый модный клуб в мире, но мы хотим завоёвывать титулы

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в преддверии своего 100-го матча во главе «лисов» рассказал об успехах и неудачах за время работы с командой, а также поведал о планах на будущее.



«Самодовольство — это одна из вещей, которые противопоказаны главному тренеру футбольной команды. Нам всегда надо совершенствоваться. Лучшее время для улучшения — это тогда, когда у вас и вашей команды всё идёт хорошо.



Спустя два года могу сказать, что я очень доволен работой в «Лестере» и с нетерпением жду продолжения этого. Мы сказали, что хотим завоевывать титулы, и хотя мы, возможно, не самый модный клуб в мире, но мы говорим о победе и действительно хотим побеждать.



Когда я пришёл к «лисам», представил игрокам общее видение команды, в конечном счёте то, к чему мы хотели бы прийти, как будет выглядеть модель успеха и как мы собираемся взобраться на вершину. Почти всё из этого нам удалось воплотить в жизнь. Это огромное свидетельство того, какие выдающиеся игроки выступают за «Лестер».



Наш тренерский штаб пришёл сюда, чтобы благодаря каждодневной работе стать лучшими, и именно это было нашей целью с самого первого дня. А футболисты на поле воплощают наши идеи: у нас были фантастические результаты и выступления, но также за это время мы набили некоторые шишки.



Мы хотим играть творчески, в атаку, что очень нравится нашим болельщикам, а также, достигая поставленных целей, вводить в состав молодых игроков, чтобы они перенимали опыт у наших лидеров», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Четвертьфинальный матч Кубка Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» станет сотым матчем Брендана Роджерса во главе «лисов». Встреча пройдёт в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» в воскресенье, 21 марта. Начало — в 20:00 мск.