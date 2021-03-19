Турнирная таблица РПЛ: ЦСКА опустился на пятое место, «Локомотив» ворвался в тройку

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 23-го тура.

Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 48 очков, переиграв в последнем матче ЦСКА (3:2). На втором месте остаётся московский «Спартак» (44), который в этом туре разгромил «Урал» (5:1). На третье место, благодаря победе над «Уфой» (1:0), поднялся «Локомотив» (40).

4-е место занимает «Сочи», в активе которого 40 очков после разгромной победы 5:0 в матче с «Тамбовом». На 5-е место опустился московский ЦСКА, в копилке которого также 40 очков. Шестое место — «Динамо» (39), которое обыграло «Краснодар» (3:2). На седьмом месте расположился «Ростов» (37). Восьмое и девятое места занимают «Рубин» (37) и «Химки» (35), которые играли между собой — победителем вышел подмосковный коллектив. Десятое место — «Краснодар» (34).

На 11-м месте располагается «Ахмат» (29). 12-й — «Урал» (26). В зоне переходных матчей находятся «Ротор» (18) и «Арсенал» (17). В зоне вылета — «Уфа» (14) и «Тамбов» (13).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»