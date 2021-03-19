Стала известна причина судебного иска к «Спартаку» и Газизову

Арбитражный суд Москвы опубликовал определение иска в адрес «Спартака» и экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

Иск акционера «Спартака» АО «Капитальные активы» к клубу и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову связан с выплатой Газизову выходного пособия.

«АО «Капитальные активы» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с Иском к АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» о признании недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению», – написано в официальном документе.

Также в иске заявлены требования признать недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору с экс-гендиректором Газизовым и взыскать с него более 88 миллионов рублей.