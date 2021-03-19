Сергей Первушин: уход Рыжикова психологически сказался на команде

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:5).

«Доволен первым таймом, хоть и пропустили, да и началом второго. Минут 60 выглядели достойно, но, к сожалению, сказались травмы наших защитников. Васиева заменили в перерыве, Шахова на 60-й минуте, из-за этого не хватало взаимодействия – вышли ребята немножко другого уровня.

Уход Сергея Рыжикова? Да, сказался, в том числе психологически. Сергей был лидером не только на поле, но и в раздевалке. Но жизнь продолжается. В прошлом туре молодой вратарь пропустил четыре гола, сегодня Родион Сямук пропустил пять, но ребята выглядели достойно. Для них – это дебютные матчи в Премьер-Лиге.

Мотивация? В нашей команде собрались ребята, которые хотят заявить о себе, работают на своё будущее. Я думаю, у молодых игроков есть все шансы заиграть в Премьер-Лиге. Что касается Карапузова, то с лета он начнёт играть в «Динамо», у Аванесяна идёт процесс адаптации. Он очень талантливый, но для него это первый клуб после ЦСКА. Он только привыкает к требованиям взрослого футбола. В следующей игре Тигран выйдет на замену обязательно», – сказал Сергей Первушин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что по итогам 23 тура «Тамбов» с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.