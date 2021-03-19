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Черчесов — о прибытии игроков в сборную России: по Миранчуку есть вопросы

Черчесов — о прибытии игроков в сборную России: по Миранчуку есть вопросы
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проблемах с прибытием российских легионеров в национальную команду на мартовские отборочные матчи к чемпионату мира — 2022.

«Мы и наши соперники будут сталкиваться с этой ситуацией. Вы знаете, что Жиров не может с нами полететь в Словакию, есть некоторые вопросы по Головину и Миранчуку, смогут ли они приехать в Россию на домашний матч. Только по Кудряшову в этом плане всё гладко. Этими вопросами занимаются в РФС, они ведут переписку с международными федерациями», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Монако» не отпустил Александра Головина играть за сборную России в матче со Словенией, который состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Монако» не отпустил Головина играть за сборную России в матче со Словенией
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