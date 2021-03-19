Черчесов — о прибытии игроков в сборную России: по Миранчуку есть вопросы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о проблемах с прибытием российских легионеров в национальную команду на мартовские отборочные матчи к чемпионату мира — 2022.
«Мы и наши соперники будут сталкиваться с этой ситуацией. Вы знаете, что Жиров не может с нами полететь в Словакию, есть некоторые вопросы по Головину и Миранчуку, смогут ли они приехать в Россию на домашний матч. Только по Кудряшову в этом плане всё гладко. Этими вопросами занимаются в РФС, они ведут переписку с международными федерациями», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Напомним, ранее «Монако» не отпустил Александра Головина играть за сборную России в матче со Словенией, который состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
«Монако» не отпустил Головина играть за сборную России в матче со Словенией
Рекомендуем вам
- 21 марта 2021
-
18:54
-
18:53
-
18:29
-
18:29
-
18:24
-
18:12
-
18:10
-
17:59
-
17:47
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:05
-
17:01
-
16:47
-
16:31
-
16:24
-
16:12
-
16:12
-
16:01
-
15:42
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:54
-
14:29
-
14:25
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:50
-
13:44
-
13:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам