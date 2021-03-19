Черчесов: рассчитываем на Мухина как на боевую единицу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Максима Мухина.

«Инициатива перенести тур с выходных на середину недели наша. Когда узнали календарь матчей, то решили, что это позволит нам провести вместе на несколько дней больше, даст больше времени на подготовку. Иначе сразу после игр нам пришлось бы 22 марта сразу же улетать. Сборной пошли навстречу, перенесли тур. Поэтому мы несколько дней уже тренируемся.

Почему вызван Мухин? Мы внимательно за всем смотрели в том году и в этом. Хавбек великолепно выглядел, показал те качества, которые нас устраивают. Так как он не получил вызов в молодёжную сборную, то пригласили его к нам. Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провёл в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то всё равно был бы вызван игрок «Локомотива»,— приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Мухин вызван в сборную на мартовские матчи отбора к чемпионату мира — 2022 вместо полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который накануне получил травму.