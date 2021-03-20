Дубль Заболотного — в видеообзоре матча «Сочи» — «Тамбов»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 5:0.
Счёт в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время. На 45+2-й минуте гол забил нападающий «Сочи» Антон Заболотный. На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил Сергей Терехов. На 74-й минуте Александр Руденко забил третий гол «Сочи». А на 80-й минуте Антон Заболотный записал на свой счёт дубль, доведя преимущество хозяев до разгромного. Точку в игре своим голом на 90-й минуте поставил вышедший на замену Максим Барсов.
Видеообзоре матч «Сочи» — «Тамбов» в чемпионате России
«Сочи», набрав в 23 матчах 40 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) – на 16-м месте.
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