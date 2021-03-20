Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи» по окончании сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет летом уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Corriere dello Sport.

На место Гаттузо президент неаполитанцев намерен пригласить бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, что итальянская команда завершила выступление в Лиге Европы на стадии 1/16 финала. По сумме двух встреч неаполитанцы уступили испанской «Гранаде» со счётом 2:3.

В текущем сезоне Серии А «Наполи» с 50 очками занимает пятое место в таблице. В следующем матче неаполитанцы встретятся с «Ромой» 21 марта. В случае победы подопечные Гаттузо обгонят «Аталанту» и поднимутся на четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить донецкий «Шахтёр».