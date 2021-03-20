«Лидс Юнайтед» второй раз в сезоне обыграл «Фулхэм»

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 29-минуте — вингер «Лидса» Джек Харрисон с левого фланга прострелил на ближний угол вратарской, откуда нападающий Патрик Бэмфорд в касание переправил мяч точно в цель.
Видео 14-го гола Патрика Бэмфорда в АПЛ сезона-2020/2021
Хозяева отыгрались через девять минут — после подачи с углового защитник «дачников» Йоаким Андерсен сыграл на опережение и ударом в касание с близкой дистанции отправил мяч в ворота.
Решающий гол был забит на 58-й минуте — всё тот же Патрик Бэмфорд отпасовал низом на правый край чужой штрафной на Рафинью, который получил передачу и из борьбы прицельно пробил в ближний угол ворот.
Видео победного гола «Лидс Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»
Лондонский «Фулхэм» в 30 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс» (39) — на 11-м месте. У подопечных Марсело Бьельсы один матч в запасе.
В матче первого круга АПЛ, состоявшемся 19 сентября 2020 года, «Лидс Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 4:3.
- 21 марта 2021
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