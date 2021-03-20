«Дженоа» в гостях одержал волевую победу над «Пармой»
В матче 28-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» (Парма) и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
В первом тайме хозяева открыли счёт: на 16-й минуте Грациано Пелле забил с передачи Юрая Куцки. Во второй половине игры гости забили два безответных мяча. На 50-й минуте Джанлука Скамакка отличился после паса Давиде Дзаппакосты, а на 69-й Скамакка откликнулся на передачу Марко Пьяцы и оформил дубль.
По итогам 28 туров Серии А «Дженоа» с 31 очком занимает 13-е место в таблице, «Парма» (19) – 19-е.
В 29-м туре итальянского чемпионата обе команды сыграют 3 апреля: «Парма» в гостях встретится с «Беневенто», «Дженоа» примет «Фиорентину».
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