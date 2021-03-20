«РБ Лейпциг» обыграл «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги «Арминия» принимала на своём поле «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде (Германия) и завершилась со счётом 0:1.

Первый тайм прошёл без голов. Единственный мяч был забит на 46-й минуте — Марсель Забитцер забил после передачи Даниэля Ольмо. «Лейпциг» имел ещё множество голевых моментов, нанеся 20 ударов по воротам соперника за матч, но реализовать их не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную гостевую победу «быков».

После этого матча «РБ Лейпциг», набрав 57 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидирует в чемпионате Германии «Бавария» — 58 очков и матч в запасе. «Арминия» (22) — на 15-м месте.