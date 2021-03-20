«Монако» разгромил «Сент-Этьен». На счету Головина результативная передача

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Монако». Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция) и завершилась со счётом 0:4. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился результативной передачей.

Счёт в матче на 13-й минуте открыл Стеван Йоветич, который минутой ранее не реализовал пенальти. Второй гол был забит на 54-й минуте, его автором стал Орельен Чуаэми, ассистировал ему Александр Головин. На 64-й минуте Софьян Диоп укрепил перевес «Монако» своим голом. А на 77-й минуте Крепин Дьятта довёл преимущество монегасков до разгромного.

Финальный свисток арбитров зафиксировал уверенную победу монегасков. Александр Головин был заменён на 76-й минуте.

«Монако», набрав в 30 матчах 59 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Сент-Этьен» (33) — на 16-м месте.