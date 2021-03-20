«Бетис» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

В матче 28-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Леванте». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания) и завершилась со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. Счёт в матче на 70-й минуте открыл атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир. Уже через 5 минут Хуанми удвоил преимущество бело-зелёных и установил итоговый счёт встречи. В конце матча «Бетис» забил ещё один мяч, но это взятие ворот было отменено по причине офсайда у Борхи Иглесиаса. «Леванте» за весь матч не создал ни одного по-настоящему опасного голевого момента.

После этого матча «Бетис», набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Леванте» (35) — на 9-м месте.