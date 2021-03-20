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Акинфеев подарил Бурунову футболку с автографом и опубликовал с ним совместное фото

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в социальной сети «Инстаграм» опубликовал совместную фотографию с 44-летним известным российским актёром театра и кино Сергеем Буруновым.

Голкипер «армейцев» подарил Бурунову свой вратарский свитер с автографом.

Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.

Ранее Бурунов заявлял, что стал поддерживать московский ЦСКА после роли в одном популярном телесериале, где он сыграл подполковника полиции.

Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, а в девяти случаях отстоял на ноль.