Акинфеев подарил Бурунову футболку с автографом и опубликовал с ним совместное фото

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в социальной сети «Инстаграм» опубликовал совместную фотографию с 44-летним известным российским актёром театра и кино Сергеем Буруновым.
Голкипер «армейцев» подарил Бурунову свой вратарский свитер с автографом.
Публикация доступна в «инстаграме» Игоря Акинфеева.
Ранее Бурунов заявлял, что стал поддерживать московский ЦСКА после роли в одном популярном телесериале, где он сыграл подполковника полиции.
Напомним, ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения за последние четыре матча. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).
В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, а в девяти случаях отстоял на ноль.
- 21 марта 2021
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