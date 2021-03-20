Роналду отреагировал на получение награды лучшему игроку Серии А сезона-2019/2020

36-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на получение приза лучшему футболисту чемпионата Италии сезона-2019/2020 по версии Итальянской ассоциации игроков.

«Это был странный год, который никто не хотел бы пережить вновь, но на личном и командном уровнях он был положительным, потому что «Ювентус» стал чемпионом Италии. Сложно было привыкнуть к пустым трибунам, но наша цель была победа в чемпионате, и мы это сделали. Да, мы вылетели из Лиги чемпионов, но таков футбол.

Уверен, что гол в ворота «Сампдории» был действительно лучшим. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, потому что без них получить этот приз было бы невозможно.

Благодаря игрокам, которые проголосовали за меня, я чувствую себя очень удачливым. Я думаю, что доверие, выносливость и страсть — вот секрет того, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола.

Я чувствую мотивацию, и эти элементы должны сосуществовать, иначе невозможно будет играть на этом уровне, когда тебе 35, 36, 37 или 40 лет», — цитирует Роналду Football Italia.