«Когда с детства фиолетовый». Влахович, Габулов и другие поздравили Кокорина с 30-летием

Футболисты, известные многим по выступлениям в чемпионате России, и одноклубники Александра Кокорина по «Фиорентине» поздравили нападающего с 30-летием в социальной сети «Инстаграм».
Публикация Александра Кокорина доступна в «Инстаграме».
«С днём рождения, мой друг!» — гласит поздравление венгерского футболиста Балажа Джуджака, с которым Кокорин пересекался в московском «Динамо».
«С днём рождения, большой босс! Я люблю тебя, мой друг!» — написал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
«Когда с детства фиолетовый», — прокомментировал пост бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов.
Форвард «Фиорентины» Душан Влахович, бывший партнёр по сборной России Александр Самедов, а также экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони отреагировали на пост при помощи различных эмодзи с поздравлениями.
- 21 марта 2021
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