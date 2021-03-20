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«Когда с детства фиолетовый». Влахович, Габулов и другие поздравили Кокорина с 30-летием

«Когда с детства фиолетовый». Влахович, Габулов и другие поздравили Кокорина с 30-летием
Футбол / Италия 0
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Футболисты, известные многим по выступлениям в чемпионате России, и одноклубники Александра Кокорина по «Фиорентине» поздравили нападающего с 30-летием в социальной сети «Инстаграм».

Публикация Александра Кокорина доступна в «Инстаграме».

«С днём рождения, мой друг!» — гласит поздравление венгерского футболиста Балажа Джуджака, с которым Кокорин пересекался в московском «Динамо».

«С днём рождения, большой босс! Я люблю тебя, мой друг!» — написал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

«Когда с детства фиолетовый», — прокомментировал пост бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов.

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович, бывший партнёр по сборной России Александр Самедов, а также экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони отреагировали на пост при помощи различных эмодзи с поздравлениями.

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