«Ротор» предложит Сёмину возглавить команду

Руководство волгоградского «Ротора» предложит известному 73-летнему российскому специалисту Юрию Сёмину занять пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«Вариант с Сёминым один из тех, который рассматривается руководством «Ротора», – сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что предложение Сёмину может поступить уже в ближайшее время.
Напомним, что вчера, 19 марта, «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавил команду в 2019 году. В настоящее время волгоградцы, набрав 18 очков в 23 матчах, занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».
- 21 марта 2021
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