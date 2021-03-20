Зидан отреагировал на попадание «Реала» на «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Королевский клуб» сыграет с «Ливерпулем».

«Мы понимаем, какие трудности могут быть в матче с «Ливерпулем». Нельзя рассуждать о том, хороший ли это жребий для «Реала» или нет». «Ливерпуль» — это та команда, которая может в любой момент разыграть свой туз. Впрочем, то же самое можно сказать и про «Реал».

Это будет хороший матч между двумя командами, которые выиграли много трофеев Лиги чемпионов. На этом уровне всегда очень сложно выиграть», — цитирует Зидана Goal.

Первый матч пары «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Ответная встреча запланирована на среду, 14 апреля. Победитель этой пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».