Буффон желает завершить карьеру в «Парме»
43-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по окончании текущего сезона желает перебраться в «Парму», в составе которой он начинал свою игровую карьеру. Об этом сообщает Todo Fichajes.
Как заявляет источник, желание игрока также связано и с тем, что он хотел бы провести последний сезон в карьере в роли основного голкипера команды.
Напомним, что Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.
Всего на его счету 926 матчей за карьеру, в которых он пропустил 770 мячей и в 416 встречах отстоял на ноль.
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