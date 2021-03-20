Буффон желает завершить карьеру в «Парме»

43-летний вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по окончании текущего сезона желает перебраться в «Парму», в составе которой он начинал свою игровую карьеру. Об этом сообщает Todo Fichajes.



Как заявляет источник, желание игрока также связано и с тем, что он хотел бы провести последний сезон в карьере в роли основного голкипера команды.

Напомним, что Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.



Всего на его счету 926 матчей за карьеру, в которых он пропустил 770 мячей и в 416 встречах отстоял на ноль.