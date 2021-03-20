Головин стал лидером «Монако» по количеству голевых передач

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в матче с «Сент-Этьеном» (4:0) записал на свой счёт голевую передачу, теперь у Александра их семь в сезоне.
Столько же результативных пасов у Кевина Фолланда, однако немец принял участие в 24 играх, а Головин – в 14. В общем списке ассистентов Лиги 1 россиянин занимает четвёртую строчку, впереди расположились Жонатан Бамба («Лилль») и Анхель Ди Мария («ПСЖ») – по восемь передач и Мемфис Депай («Лион») – девять пасов.
После 30 игр «Монако» занимает четвёртое место в таблице чемпионата, отставая на одно очко от «ПСЖ» и «Лиона», которые провели на матч меньше. Следующий матч «Монако» проведёт 3 апреля дома против «Метца».
Ранее французский клуб не отпустил Головина играть за сборную России в матче со Словенией. Лига 1 установила правило: если футболисты французских команд будут играть в составе своих сборных за пределами Евросоюза, то по возвращении во Францию они должны будут соблюсти карантин, срок которого может составить пять и более дней.
- 21 марта 2021
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