Барсов: Заболотный доказал, что заслуживает вызова в сборную

Нападающий «Сочи» Максим Барсов после победы (5:0) над «Тамбовом» в 23-м туре чемпионата России рассказал о своём физическом состоянии после травмы и отметил игру своего одноклубника Антона Заболотного.
«Сначала где-то нам не везло, матч шёл до гола, надо было забить первый мяч. После гола мы успокоились. У нас уже не было нервозности во втором тайме. «Тамбов» мог закрыться и было бы сложнее выиграть. Очень рад, что после долгого перерыва я смог вернуться на поле, ещё и забил. С каждым днём я набираю форму. Мне есть куда расти. Хочу и буду доказывать, что заслуживаю играть в основном составе.
Я рад за Антона Заболотного, он набрал очень хорошую форму, доказал, что заслуживает вызова в сборную и может биться за первое место в ней на позиции форварда. Он очень хороший нападающий», – заявил Барсов.
- 21 марта 2021
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