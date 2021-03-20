Барсов: Заболотный доказал, что заслуживает вызова в сборную

Нападающий «Сочи» Максим Барсов после победы (5:0) над «Тамбовом» в 23-м туре чемпионата России рассказал о своём физическом состоянии после травмы и отметил игру своего одноклубника Антона Заболотного.

«Сначала где-то нам не везло, матч шёл до гола, надо было забить первый мяч. После гола мы успокоились. У нас уже не было нервозности во втором тайме. «Тамбов» мог закрыться и было бы сложнее выиграть. Очень рад, что после долгого перерыва я смог вернуться на поле, ещё и забил. С каждым днём я набираю форму. Мне есть куда расти. Хочу и буду доказывать, что заслуживаю играть в основном составе.

Я рад за Антона Заболотного, он набрал очень хорошую форму, доказал, что заслуживает вызова в сборную и может биться за первое место в ней на позиции форварда. Он очень хороший нападающий», – заявил Барсов.