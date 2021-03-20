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«Наполи» нацелился на игрока «Ливерпуля» Цимикаса

«Наполи» нацелился на игрока «Ливерпуля» Цимикаса
Футбол / Англия 0

«Наполи» интересуется греческим защитником «Ливерпуля» Константиносом Цимикасом. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб может сделать предложение по 24-летнему футболисту в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Цимикас провёл шесть матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в € 8 млн. До «Ливерпуля» Цимикас выступал за греческий «Олимпиакос», датский «Эсбьерг» и «Виллем II» из Нидерландов.

«Ливерпуль» в АПЛ после 29 туров с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, находясь в пяти очках от зоны Лиги чемпионов. «Наполи» в Серии А после 26 туров с 50 очками занимает пятую строчку в чемпионате и находится в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

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