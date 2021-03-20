Карацев в финале турнира в Дубае, Головин – лидер «Монако» по голевым. Главное к утру

Россиянин Аслан Карацев обыграл соотечественника Андрея Рублёва и вышел в финал турнира в Дубае, а футболист Александр Головин отметился голевым пасом в матче с «Сент-Этьеном» и стал лидером «Монако» по передачам – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Карацев обыграл Рублёва и вышел в финал турнира в Дубае.

2. Головин стал лидером «Монако» по количеству голевых передач.

3. «Сочи» разгромил «Тамбов», Заболотный сделал дубль.

4. Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» волевую победу над «Рейнджерс». Панарин отметился голом.

5. «Химки» проиграли «Валенсии» в Евролиге.

6. Провольнев подписал контракт с «Аризоной».

7. Касаткина стала соперницей Кузнецовой в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

8. «Рубин» неожиданно проиграл «Химкам» на своём поле.

9. Российские гандболистки обыграли Сербию в олимпийской квалификации.

10. Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Майами.

11. «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», Тарасенко реализовал победный буллит.

12. Боец UFC Юлия Столяренко упала в обморок на церемонии взвешивания. Видео.