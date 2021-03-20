Мойес: даже мысли об увольнении Артеты из «Арсенала» сейчас были бы нелепыми

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес в преддверии матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» поделился мнением о наставнике «канониров» Микеле Артете.
«Даже мысли об увольнении Артеты сейчас были бы нелепыми. Было бы невероятно глупо поступить так с человеком, который пришёл и выиграл с командой несколько трофеев. Но люди легко об этом забывают, как будто завоёвывать трофеи — это просто. Все знали, что ему нужно время, чтобы изменить команду. Ему нужно дать возможность сделать это. Так что если клуб рассмотрит вариант с увольнением, я буду считать его неверным, потому что Микелю нужно время, как и всем тренерам», — приводит слова Мойеса Goal.com.
Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» состоится завтра, 21 марта. Начало встречи — в 18:00 мск.
- 21 марта 2021
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