Дмитрий Комбаров: с критикой в адрес Черчесова я не согласен

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов» в ФНЛ, поддержал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.



«Я считаю, сборная России — это не место, где должны в игрушки играть. Должны вызывать тех, кто действительно показал, что может играть на международном уровне и давать результат. Понятно, что молодые ребята из того же ЦСКА показывают хорошую игру, но здесь должна быть стабильность и несколько сезонов на высоком уровне. Вот тогда можно вызывать и давать шанс. Хотя при Черчесове много новых игроков появляется. Станислав Саламович многим давал шанс.



С критикой в адрес Черчесова я не согласен. Он всё равно показал результат на ЧМ, но потом было общее резкое падение всего уровня российского футбола, и от этого результат сборной тоже пострадал», — приводит слова Комбарова Sport24.

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