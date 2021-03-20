Серхио Рамос не поможет «Реалу» в матче Примеры с «Сельтой»

Капитан мадридского «Реала» защитник Серхио Рамос пропустит матч 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой», сообщает Marca.
По информации источника, тренерский штаб мадридской команды решил не рисковать здоровьем Рамоса, получившего повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1). Испанский защитник смог принять участие лишь в первой половине тренировки «Реала», которая прошла накануне.
Матч 28-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Реал» состоится сегодня, 20 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало встречи — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сельта» — «Реал».
«Реал» в 27 матчах набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» (34) — на 10-м месте.
- 21 марта 2021
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